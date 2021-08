Marega rendido ao goleador Toni Martínez

Toni Martínez segue imparável no ataque dos dragões. Três golos em dois jogos e exibições consistentes tornaram-no numa das principais figuras deste início de campeonato. Um nível que não passa em claro a ninguém, nem sequer a Moussa Marega, o seu antecessor, que na Arábia assistiu a mais uma atuação de luxo do espanhol. “Goleador”, escreveu o ex-portista, num comentário a uma publicação de Toni Martínez no Instagram, sobre o jogo de Famalicão, acompanhando o elogio com um emoji de palmas.

Atuais colegas no FC Porto e ex-companheiros de equipa no Famalicão, adversário a quem marcou dois golos no domingo, também destacaram o momento de forma do ponta-de-lança, de 24 anos, que a cada semana que passa reforça a sua posição no ataque dos dragões.

Os números não enganam e a verdade é que o espanhol tem correspondido à aposta que Sérgio Conceição fez na reta final da época passada, quando decidiu lançá-lo para o lugar de Marega. Juntando as últimas jornadas da temporada transata e o início desta, Martínez soma cinco jogos consecutivos a marcar e, mais do que isso, são oito golos apontados nos últimos sete encontros em que foi titular. Uma sequência que o projeta para altos voos ao lado de Mehdi Taremi, com quem forma uma dupla temível.

Destacado no país vizinho

O bom arranque de época de Toni Martínez já teve repercussões em Espanha, com o jornalista Aritz Gabilondo a destacar o avançado no seu artigo de opinião no jornal ‘AS’. “Portugal alucina com Toni Martínez, o 9 espanhol da moda” é o título do artigo, com o texto a referir-se a “um dos pontas-de-lança espanhóis de referência no panorama europeu”.