Maria Amélia Canossa deixou mensagem a título póstumo

'Vivi uma vida longa e intensa cheia de bons momentos. E são esses os que fizeram a minha vida longa. A vossa amizade foi importante para mim e levo todos no meu coração. Fico grata pela vossa amizade e peço desculpa se ofendi alguém por isto ou aquilo. Não podemos ser todos iguais e por vezes as ideias são diferentes. Sempre defendi o que gostava e por esse motivo não posso agradar a todos, mas também nunca critiquei ninguém pelo contrário. Não acho que isso seja o mais importante, temos de nos respeitar e aprender a respeitar. A minha carreira artística foi muito mais do que ser a cantora do hino do FCP, mas tenho muito orgulho de o ser e gostaria fosse assim para sempre. Não o ser, isso sim, seria um motivo de tristeza para mim na eternidade.





Não digo um até breve mas até ...'"