Mário Jardel visita museu do FC Porto

Mário Jardel marcou esta quarta-feira presença no Museu do FC Porto. O antigo avançado brasileiro, que representou os dragões entre 1996 e 2000 - antes de mudar-se para o Sporting (entre 2001 e 2003) -, aproveitou a deslocação ao museu azul e branco para posar junto à sua estátua, já com a nova camisola alternativa dos dragões para a temporada 2021/22 vestida.





? Hoje recebemos a visita do Mário Jardel no #MuseuFCPorto. Consegues escolher só um golo dos muitos que marcou com a nossa camisola? #FCPorto pic.twitter.com/R21aa6Uxxx — FC Porto (@FCPorto) June 30, 2021

A visita do ex-internacional canarinho foi posteriormente partilhada pelo clube nas redes sociais. "Hoje recebemos a visita do Mário Jardel no Museu FC Porto. Consegues escolher só um golo dos muitos que marcou com a nossa camisola?", pode ler-se na mais recente publicação dos dragões no 'Twitter'.