Marítimo-FC Porto: Zaidu ficou na bancada

Numa semana em que o FC Porto assegurou a contratação de Wendell para a lateral-esquerda e depois das críticas de Sérgio Conceição a Zaidu após o encontro com o Famalicão da jornada anterior, o internacional nigeriano ficou fora da ficha de jogo. Isto apesar de Zaidu ter integrado a comitiva portista que viajou para a Madeira, com o técnico dos dragões a apostar no central Marcano para fazer a posição e a deixar Manafá no banco como alternativa.

Além do lateral, os jovens Francisco Meixedo e Romário Baró também não entraram nas opções do treinador portista para a partida.