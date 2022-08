Marko Grujic ainda no ginásio na véspera do clássico

Marko Grujic manteve o tratamento e trabalho de ginásio a um dia do clássico com o Sporting que se disputa no Estádio do Dragão (20H30), este sábado, a contar para a 3ª jornada da Liga Bwin.O médio internacional sérvio é a única baixa para Sérgio Conceição, a par de Wilson Manafá, sendo que o lateral-direito não cumpre qualquer encontro oficial desde 30 de dezembro do ano passado.De resto, segundo o boletim clínico dos dragões, Conceição teve todo o plantel à disposição.