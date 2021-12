Marko Grujic assume "deceção" do adeus à Liga dos Campeões "pela forma como aconteceu"

Cerca de 36 horas após a derrota frente ao Atlético Madrid, que atirou o FC Porto para a Liga Europa, Marko Grujic recorreu às redes sociais para assinalar os sentimentos que o invadiram no adeus à edição 2021/22 da Liga dos Campeões."O fim da campanha na Champions traz sempre deceção, principalmente pela forma como aconteceu connosco", assinalou o médio internacional sérvio no Instagram, mostrando, depois, que já está de olhos postos nas próximas batalhas, entre elas dois clássicos com o Benfica, e que o grupo se mantém unido apesar de ter falhado o objetivo de chegar aos oitavos de final da principal prova europeia de clubes."Agora estamos com foco total nos jogos de dezembro! Sempre juntos", concluiu Grujic.