Marko Grujic de regresso ao FC Porto: conheça os moldes do negócio

Marko Grujic é, novamente, reforço do FC Porto. Depois de ter representado os portistas na temporada passada, o médio sérvio volta ao Dragão, por empréstimo do Liverpool, e com opção de compra no final de 2021/22.





Grujic já aterrou mesmo na Invicta, oriundo de Salzburgo num voo privado, preparando-se para se juntar novamente à equipa orientada por Sérgio Conceição, por quem realizou 39 jogos na época transata (39 jogos e 2 golos).