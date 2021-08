Marko Grujic dispensado da seleção da Sérvia

Marko Grujic foi dispensado dos trabalhos da seleção da Sérvia, devido à lesão na coxa esquerda que o impediu de participar nos quatro primeiros jogos do FC Porto neste campeonato.





O médio ainda viajou para o seu país, tendo-se juntado à concentração da seleção, que prepara os encontros frente ao Qatar (particular), Luxemburgo e República da Irlanda (apuramento para o Mundial'2022, mas depois de observado foi dispensado pelo selecionador Dragan Stojkovic.Dessa forma, Grujic vai retomar o plano de recuperação no Olival, onde já fazia treino condicionado, procurando recuperar a tempo de jogar no clássico de Alvalade, agendado para o dia 11 de setembro.