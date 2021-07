Marko Grujic em gestão de esforço no único treino do dia

Na sequência do triunfo (2-0) sobre o Lille, o FC Porto voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira. "De acordo com as informações presentes no boletim clínico portista, Marko Grujic encontra-se em gestão de esforço e fez exercícios de treino condicionado", informaram os dragões.





Quer isto dizer que, apesar do susto que provocou na véspera, frente ao campeão francês, Toni Martínez treinou sem qualquer limitação física nos relvados do hotel onde o FC Porto está instalado, no Algarve.Na sequência do trabalho matinal, Sérgio Conceição concedeu uma tarde livre ao plantel, pelo que o regresso aos trabalhos está marcado para amanhã.