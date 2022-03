Marko Grujic nos eleitos da Sérvia para os duelos com Hungria e Dinamarca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador Dragan Stojkovic divulgou esta sexta-feira a lista de convocados da Sérvia para os compromissos frente à Hungria, a 24 deste mês, e à Dinamarca, a 29. Na lista de 24 eleitos para esses jogos de cariz preparatório consta o nome do médio do FC Porto, Marko Grujic.Assim sendo, Grujic também vai desfalcar a equipa de Sérgio Conceição nessa próxima paragem dos campeonatos, tal como os internacionais portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio, os sub-21 lusos João Mários, Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges, o colombiano Mateus Uribe e o iraniano Mehdi Taremi.No regresso da competição de clubes, o FC Porto defronta o Santa Clara, em nova jornada da Liga Bwin, no fim de semana de 2 e 3 de abril.