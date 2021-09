Marko Grujic: «Vamos dar muita luta»

Marko Grujic é um dos jogadores que já passou pelo balneário do Liverpool e do FC Porto, atuando agora ao serviço dos dragões por empréstimo dos reds.





"É definitivamente um encontro diferente dos outros. Espero ver algumas caras conhecidas do outro lado. Sabemos que vai ser um jogo bom, contra uma grande equipa, mas queremos ganhar" revelou o sérvio antes da partida desta noite.O médio do FC Porto também admitiu que não ainda não sabe se vai alinhar frente à antiga equipa, e que também não sabe quem "alinhará do outro lado". "Temos uma equipa muito forte, e vamos dar muita luta no nosso Estádio do Dragão, porque só com a equipa a 100% é que vamos obter um bom resultado".Conhecedor da outra realidade futebolística do seu tempo em Inglaterra, Grujic não utilizou meias medidas e atirou que "o Porto é a equipa que representa sempre o melhor de Portugal", revelando que o plantel quer fazer desta jornada uma "partida memorável".