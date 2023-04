Marselha pensa em Taremi e terá pedido indicações a... Mbemba

De França chegam notícias sobre o interesse do Marselha em Taremi. Escreve este domingo o 'Le Quotidien du Sport' que o clube do sul de França terá o avançado iraniano do FC Porto na mira e adianta que Pablo Longoria, presidente do Marselha, até já terá consultado Mbemba, antigo jogador dos dragões e atualmente ao serviço dos gauleses, para recolher informações sobre Taremi.Recorde-se que Taremi tem em vigor um contrato com o FC Porto válido até 30 de junho de 2024 e está protegido por uma cláusula de rescisão na ordem dos 60 milhões de euros. Nos últimos dias já tinha surgido a intenção do Al-Hilal contratar o ponta-de-lança dos azuis e brancos.