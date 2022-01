Martim Fernandes assina contrato profissional no dia do 16º aniversário

Martim Fernandes assinou esta terça-feira o primeiro contrato profissional da carreira, no dia em que completa 16 anos de idade. O jovem lateral-direito do FC Porto atua na equipa de juniores onde conta duas dezenas de jogos. A assinatura aconteceu ao lado do mítico capitão azul e branco João Pinto."É um orgulho enorme representar este grande clube a nível mundial. Espero ajudar o FC Porto a conquistar títulos nos próximos anos e quero continuar o meu caminho, sempre com a ajuda do staff, dos meus companheiros e dos meus familiares. Todos me ajudaram a chegar aqui. Não estava à espera de ser chamado para os Sub-19 e notei algumas diferenças quando comecei a jogar, mas agora já me sinto adaptado. O meu objetivo é chegar à equipa principal e ter uma carreira igual ou melhor do que a do João Pinto", vincou em declarações ao site portista.João Pinto deu a 'benção' ao jovem jogador que alinha na mesma posição onde o próprio se notabilizou. "É sempre bom quando vemos estes miúdos fazerem os seus trajetos nas camadas jovens do FC Porto. Depois cabe ao clube e nomeadamente às pessoas que trabalham na formação verem neles valor para um dia mais tarde chegarem à equipa principal. O Martim já deu provas de que pode ter valor para lá chegar e é um jogador do qual gosto muito, não só por jogar numa posição que me diz muito mas também pelo miúdo que ele é, pelo caráter que tem e, acima de tudo, pela maneira como treina e joga. Se tiver sorte e uma vida regrada, continuando a ser como é, vejo nele capacidade para ter um futuro risonho na equipa principal do FC Porto", reiterou.