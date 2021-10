Massamá é palco oficial do jogo da Taça de Portugal

“O jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal contra o FC Porto irá ser disputado no Complexo Desportivo do Real Sport Clube, em Massamá”, anunciou o Sintrense, confirmando a notícia avançada por Record e explicando que o desejo da SAD e do clube era o de receber os dragões em casa, o que não se concretizou, entre outras coisas, porque “o horário imposto pelo operador de televisão exige uma intensidade de luz que o estádio do Sintrense não tem”. O jogo está marcado para o próximo dia 15, às 18.45 horas. Em breve, haverá novas informações sobre o preço dos bilhetes.