Mata Real pintada de azul

A exibição do FC Porto na Mata Real esteve ao nível do apoio que os dragões receberam na curta deslocação a Paços de Ferreira. Logo a caminho do estádio, ficou visível em várias pontes sobre a auto-estrada muitos adeptos com bandeiras e cachecóis e, à entrada da cidade, estavam centenas de adeptos junto à estrada para manifestar apoio à equipa.

Durante a partida, não faltaram cânticos e houve um em especial. “Conceição, faz do FC Porto campeão”, pediu-se das bancadas, sendo que, na saída para o balneário, até Zaidu aplaudiu e saltou ao som da música para o treinador.