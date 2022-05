Mateus Uribe: «A Luz é a nossa segunda casa»

O FC Porto mostrou, esta quinta-feira, os bastidores da primeira festa pela conquista do título de campeão nacional, feita na sequência do triunfo sobre o Benfica, no Estádio da Luz, por 1-0. De fora desse clássico, devido a lesão, ficou Mateus Uribe, mas o colombiano participou ativamente nas celebrações e até 'levou' o compatriota Luis Díaz ao Dragão, através de uma videochamada."Sim, sabia que o FC Porto já tinha sido campeão em casa do Benfica. É triste não poder estar em campo, mas sofre-se muito fora. A Luz é a nossa segunda casa", atirou Uribe, aos microfones do Porto Canal.Sobre a conquista do campeonato, o médio concluiu: "É um prémio por tudo o que se fez durante todo o ano. A equipa foi maravilhosa, esteve implacável e o título é um prémio e um reconhecimento à hierarquia, ao trabalho e a tudo o que fez este grupo de jogadores e equipa técnica."