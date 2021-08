Mateus Uribe ainda em dúvida para a entrada no campeonato

Mateus Uribe continua a fazer treino integrado condicionado e, por esse motivo, ainda não tem garantida a presença no arranque do campeonato, frente ao Belenenses SAD, no próximo domingo.





Quanto a Marko Grujic, em tratamento, muito dificilmente estará pronto para a entrada oficial na época. Os dragões voltam a treinar, amanhã, no Olival.