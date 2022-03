Mateus Uribe convocado pela Colômbia

Além de Diogo Costa, Pepe e Otávio ( Portugal ), João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges ( sub-21 de Portugal ), Sérgio Conceição também estará privado de Mateus Uribe nos treinos que realizará na próxima paragem dos campeonatos.O médio foi convocado pela Colômbia para os jogos frente a Bolívia (próximo dia 24) e Peru (30), de qualificação para o Mundial'2022, viajando para junto dos seus compatriotas após o dérbi da Invicta, domingo, no Estádio do Bessa.Na seleção cafetera, Uribe vai reencontrar, entre outros, três ex-jogadores do FC Porto, no caso Luis Díaz, Quintero e James Rodríguez. Quer isto dizer que Radamel Falcão ficou de fora dos eleitos, uma vez que se encontra lesionado.A Colômbia, de resto, ocupa o 7.º posto da qualificação para o Campeonato do Mundo e, além de ter vencer os seus jogos, depende de terceiros para apurar-se para o certame no Qatar.