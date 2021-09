Mateus Uribe e Luis Díaz já se juntaram ao estágio portista para o clássico de Alvalade

A previsão de Sérgio Conceição falhou por pouco: Mateus Uribe e Luis Díaz juntaram-se ao estágio portista para o clássico, num hotel de Lisboa, ainda antes do dia do jogo. Mas pouco. Os dois internacionais colombianos integraram a comitiva quando já passavam alguns minutos das 23 horas desta sexta-feira, depois de terem viajado desde Barranquilla, com escala em Paris.





O grupo ficou assim completo pela primeira vez, já que Corona chegou à unidade hoteleira de Lisboa ainda antes do grupo que saiu do Olival, ao fim da tarde.Em suma, de fora das opções de Sérgio Conceição para o clássico deste sábado, em Alvalade, está apenas Marchesín, que não viajou com a equipa para Lisboa por se encontrar lesionado.