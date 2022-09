Mateus Uribe e o arranque de época difícil no FC Porto: «Perdemos jogadores muito importantes»

Mateus Uribe já trabalha com a seleção da Colômbia e, na chegada à concentração, falou do arranque de época do FC Porto."Estou muito contente no FC Porto. O início da temporada não tem sido fácil, porque perdemos vários jogadores muito importantes, mas apesar disso fizemos algumas exibições muito boas. Na Champions temos de encontrar nesse caminho e melhorar, enquanto na Liga temos de somar vitórias para que a equipa fique mais apoiada", afirmou o médio cafetero à 'Win Sports'.Ao serviço da Colômbia, Uribe tem a oportunidade de reencontrar Luis Díaz, antigo colega no FC Porto que se transferiu, em janeiro, para o Liverpool."Sentiremos sempre a sua falta no FC Porto, como pessoa sinto muito a sua falta e encontrá-lo aqui na seleção é importante porque o valorizo ??mais como pessoa do que como jogador", concluiu Uribe.