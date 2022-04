Mateus Uribe em tratamento no penúltimo ensaio para o clássico

O FC Porto realizou na manhã desta terça-feira o penúltimo ensaio para o clássico de quinta-feira, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting, da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal e Mateus Uribe voltou a ficar sob a alçada do departamento de saúde dos dragões, em tratamento.A esperança de Sérgio Conceição poder contar com ele no duelo com os leões já era ténue e agora, como o colombiano se mantém em regime de tratamento, parece impossível, pelo que o objetivo passará por tê-lo às ordens no jogo seguinte, frente ao Sp. Braga.Igualmente em tratamento continua o lesionado de longa data, Wilson Manafá, enquanto Bruno Costa, segundo o que foi divulgado pelo FC Porto no boletim clínico, fez "exercícios de treino condicionado".O FC Porto encerra a preparação para o clássico amanhã de manhã, novamente no Olival, e no final da sessão Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas, em conferência de imprensa, para fazer a antevisão ao duelo.