Mateus Uribe falhou o jogo da Colômbia frente ao México devido a um problema físico

Mateus Uribe não fez parte das escolhas do selecionador colombiano no jogo frente ao México, que se disputou na última madrugada, nos Estados Unidos, devido a uma fissura na mão direita.O facto não foi revelado por qualquer elemento ligado à federação colombiana, nem sequer pelo selecionador Néstor Lorenzo, tendo sido uma jornalista do canal de televisão 'Gol Caracol' a dar conta do motivo que levou o médio do FC Porto a não defrontar o conjunto mexicano, depois de se ter cruzado com ele antes do encontro.O jogador dos dragões, que havia sido titular diante da Guatemala, e com participação direta em dois golos na goleada por 4-1, nem sequer se equipou para defrontar os mexicanos, muito embora tenha sido incluído na ficha de jogo.Recorde-se que a Colômbia venceu por 3-2, depois de ter estado com dois tentos de desvantagem.