Mateus Uribe fez tratamento e ginásio no regresso do FC Porto aos treinos

Após três dias de folga, naquele que foi o primeiro treino do plantel enquanto campeão da edição 2021/22 da Liga Bwin, dois nomes surgiram no boletim clínico do FC Porto: Mateus Uribe e Wilson Manafa.De acordo com as informações divulgadas pelos azuis e brancos, tanto o médio como o lateral fizeram tratamento às respetivas lesões e trabalho no ginásio. Para Manafá, isso signifca que subiu mais um patamar de recuperação à lesão que o deixa fora das opções de Sérgio Conceição, desde dezembro do ano passado. Quanto a Uribe, esse teve uma lesão, voltou à competição frente ao Vizela, jogando toda a segunda parte, mas depois ressentiu-se e acabou por falhar o clássico com o Benfica, na Luz.Tendo em vista o jogo de sábado, referente à 34.ª e última jornada do campeonato, frente ao Estoril, o FC Porto volta a treinar amanhã de manhã, no Olival.