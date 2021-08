Mateus Uribe já trabalhou integrado

Após um dia de folga, o FC Porto regressou esta terça-feira aos treinos com sessão dupla e Sérgio Conceição recebeu uma boa notícia. Mateus Uribe subiu um patamar na recuperação à sua lesão e já treinou integrado com os colegas, embora ainda com algumas limitações.





O nome de Marko Grujic também consta no boletim clínico, sendo que este médio fez tratamento à lesão que sofreu frente ao Lyon.Recorde-se que, tal como Record noticiou na sua edição impressa desta terça-feira, Uribe e Grujic estiveram no Olival em dia de folga para acelerarem a recuperação às respetivas lesões.Ainda com o jogo de domingo em mente, frente ao Belenenses SAD, da 1.ª jornada da Liga Bwin, os dragões voltam a treinar esta quarta-feira.