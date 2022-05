Mateus Uribe já treinou integrado mas segue em dúvida para a final da Taça de Portugal

O FC Porto realizou, esta sexta-feira, o penúltimo treino de preparação para o jogo de domingo, frente ao Tondela, referente à final da Taça de Portugal. Mateus Uribe já trabalhou integrado com os colegas em parte do ensaio, mas mantém-se em dúvida. Quanto a Manafá, esse é baixa certa e continua a trabalhar no ginásio e a fazer tratamento.Sobre o médio colombiano, Sérgio Conceição esclareceu: "Hoje começou por fazer um treino à parte e depois integrou com a equipa. Ainda não sabemos se está a 100 por cento. É uma lesão muscular e cada dia que passa é importante para a avaliação e essa possibilidade de ir a jogo ou não."Este sábado, às 10.30 horas, novamente no Olival, o FC Porto encerra a preparação para a Taça. Às 17.15 horas, os novos campeões nacionais realizarão um 'walkaround' no Estádio Nacional do Jamor e, a partir das 17.30 horas, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e Pepe fazem a antevisão do FC Porto-Tondela.