Matheus Bahia pode ser opção para a esquerda

O FC Porto está no mercado à procura de concorrência para Zaidu no lado esquerdo da defesa e a solução pode passar por Matheus Bahia. A informação foi avançada ontem à noite pelo portal ‘Globo Esporte’ e apontava para uma proposta formal dos dragões junto do Bahia pela contratação do jovem jogador, de 21 anos.

Apesar de se tratar do lateral titular, os problemas financeiros que atravessa o emblema brasileiro podem facilitar a transferências de Matheus Bahia para o FC Porto. Avaliado em 1 milhão de euros, o lateral é um produto das escolas de formação do Bahia e foi promovido à equipa principal no ano passado. Na atual temporada, disputou 32 jogos e soma dois golos e duas assistências.

Na semana passada, Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia, referiu que as exibições do jogador “estavam a dar nas vistas” e que o clube tinha recebido “uma sondagem da Europa”.