Matheus Uribe convocado para a seleção colombiana

O portista Matheus Uribe faz parte da lista de convocados de Néstor Lorenzo para o duplo compromisso da seleção colombiana no final deste mês de março, com jogos na Ásia diante da Coreia do Sul (24 de março, em Ulsan) e Japão (28 de março, em Osaka). Em estreia o comando dos cafeteros, Lorenzo mantém a aposta no médio do FC Porto, que assim terá de enfrentar uma longuíssima viagem antes de ajudar o FC Porto a disputar a fase derradeira da época.Além de Uribe, nota ainda para as presenças de Juan Fernando Quintero, atual jogador do Junior, e Falcão, do Rayo Vallecano, ambos com passado no FC Porto.Alexis Pérez, Giresunspor (TUR)Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)Camilo Vargas, Atlas FC (MEX)Carlos Cuesta, KRC Genk (BEL)Daniel Muñoz, KRC Genk (BEL)Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)Deiver Machado, RC Lens (FRA)Devis Vásquez, AC Milan (ITA)Diego Valoyes, CA Talleres (ARG)Dylan Borrero, New England Revolution (USA)Falcão García, Rayo Vallecano (ESP)James Rodríguez, Olympiakos FC (GRE)Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)Jhon Arias, Fluminense (BRA)Jhon Jáder Durán, Aston Villa (ING)Jhon Lucumí, Bolonia FC (ITA)Juan David Mosquera, Portland Timbers (USA)Juan Fernando Quintero, Junior FC (COL)Johan Carbonero, Racing Club (ARG)Johan Mojica, Villareal CF (ESP)Jorge Carrascal, CSKA Moscú (RUS)Kevin Castaño, Águilas Doradas (COL)Matheus Uribe, FC Porto (POR)Nelson Palacio, Atlético Nacional (COL)Rafael Santos Borre, Eintracht Frankfurt (ALE)