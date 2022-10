Matheus Uribe operado

O FC Porto anunciou que Matheus Uribe foi submetido na manhã deste sábado a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no punho direito.A operação decorreu no Hospital de Santa Maria a cargo do Dr. Miguel Trigueiros e o jogador já teve alta, encontrando-se a recuperar em casa.Sem Uribe, o FC Porto começou a preparar a receção ao Bayer Leverkusen, da terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, marcada para terça-feira às 20 horas.O próximo treino está marcado para domingo às 17 horas no Olival.