Matías Zaracho confrontado com interesse do FC Porto: «Não dei muita importância»

"Vi pelas redes sociais que havia saído algo do FC Porto, mas não dei muita importância. Perguntei ao meu agente se era verdade ou mentira e ele disse que era verdade. Pedi-lhe que cuidasse da situação porque eu estava focado aqui no Atlético e que resolvesse ele o meu futuro. Estou muito feliz por estar aqui. Estou com a cabeça aqui", disse o argentino, de 24 anos, em conferência de imprensa.O futebolista do Atlético Mineiro pretende afirmar-se na equipa onde é companheiro do ex-portista Hulk. "Se eu jogar bem e estiver num alto nível aqui, as coisas podem acontecer e pode ser que eles [seleção argentina] me chamem. Mas tenho de trabalhar forte e com a cabeça boa aqui. Tenho sempre fé que as coisas podem acontecer", vincou Zaracho.Esta temporada, o médio conta dois golos em 30 jogos oficiais pelo Atlético Mineiro, campeão do Brasileirão em título.