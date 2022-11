Matos Fernandes recorda Fernando Gomes: «Nunca teve noção do que valia e do que significava para o clube»

Presente no velório de Fernando Gomes, a decorrer na Igreja das Antas, no Porto, o antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Matos Fernandes teceu rasgados elogios à personalidade do bibota, lamentando a perda de "um homem excecional"."É uma grande perda, de um grande atleta do nosso FC Porto e sobretudo um homem excecional que porventura nunca teve noção do que valia e do que significava para o clube. Sempre sem vaidade, modesto, uma pessoa delicada e simpática, e um simbolo para o FC Porto", afirmou o antigo dirigente, antes de recordar a primeira vez que o viu jogar."Lembro-me que o vi jogar pela primeira vez num final de juniores contra o Sporting, em que ele era o miúdo mais novo, com 16 anos, em Coimbra, e não sei porquê, adivinhei que estava ali um futuro grande atleta do clube e acho que acertei em cheio. Tenho muita pena e choro por ele uma lágrima de muita saudade e de muita compaixão. Estou triste e de luto", terminou.