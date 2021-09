Mbemba de fora apenas um jogo na Champions

Chancel Mbemba vai cumprir apenas um jogo de castigo na Liga dos Campeões, depois do vermelho direto frente ao Atl. Madrid. Assim, o defesa-central vai perder somente o jogo com o Liverpool em casa, já esta terça-feira, voltando a estar disponível para o encontro com o AC Milan.





Nas redes sociais, o próprio jogador deu conta de que acreditava que iria ser suspenso dois jogos.