Mbemba despede-se do FC Porto: «Tomei a decisão de não renovar e abraçar um novo desafio»

Chegou ao fim a ligação de Chancel Mbemba ao FC Porto. Depois de várias tentativas de acordo quanto à renovação contratual, a decisão de não continuar partiu do defesa-central, tal como revelou o próprio esta sexta-feira."É com grande emoção que anuncio o fim do meu contrato com o FC Porto. Tomei esta decisão de não renovar o meu contrato e abraçar um novo desafio. Quero agradecer ao presidente e toda a sua estrutura, ao treinador e sua equipa técnica por terem acreditado em mim, à equipa médica pelo seu profissionalismo e as todas as pessoas que trabalham no Olival. Obrigado a todos os meus companheiros porque somos uma equipa r progredimos juntos. Progredimos juntos e vencemos juntos", escreveu Mbemba nas redes sociais, assumindo-se sempre grato aos dragões."Não poderia terminar sem agradecer aos incríveis adeptos do clube. Sem vocês nada seria possível e não teria a mesma magia. Para sempre serei Dragão. Obrigado por tudo, obrigado FC Porto, obrigado Portugal", finalizou.