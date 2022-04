Mbemba e jogo com o Benfica: «Como diz o treinador, cada jogo é para vencer»

Autor do terceiro golo do FC Porto frente ao Vizela, tento esse que permitiu aos dragões reassumir a liderança do marcador, Mbemba elogiou a postura dos dragões na partida deste sábado."Sabíamos que era um jogo muito difícil. Temos encarado a época jogo a jogo, este não foi diferente e conseguimos a vitória. Golo mais bonito da minha carreira? É um golo de toda a equipa", referiu à Sport TV.O defesa-central abordou ainda as contas do título e o jogo com o Benfica: "Faltam dois jogos para o final do campeonato e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance [para o vencer] e continuar a trabalhar. Este jogo já passou, agora vamos preparar-nos para o encontro com o Benfica. Como diz o treinador, cada jogo é para vencer".