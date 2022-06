Mbemba e um alvo do FC Porto na mira da Fiorentina

A Fiorentina está apostada em reforçar o eixo defensivo da sua equipa e há dois jogadores com ligações ao FC Porto que estão na lista dos responsáveis da formação ‘viola’. Um deles é Chancel Mbemba. O central, de 27 anos, está prestes a tornar-se um jogador livre, e, segundo o ‘Corriere dello Sport’, encontra-se bem cotado para reforçar a defesa da Fiorentina.Outro central na agenda é Léo Ortiz. O brasileiro, que pertence aos quadros do Red Bull Bragantino, e que está igualmente nas cogitações do FC Porto, faz parte de um restrito lote de jogadores referenciados pelo clube italiano, do qual também faz parte o internacional belga Jason Denayer, do Lyon.