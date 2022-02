Mbemba eleito melhor defesa da Liga Bwin em janeiro

Mbemba foi eleito o melhor defesa da Liga Bwin no mês de janeiro, isto depois de já esta segunda-feira ter sido anunciado que Diogo Costa, também do FC Porto, tinha sido escolhido como o melhor guarda-redes.O central congolês, de 27 anos, mereceu 13,91 por cento dos votos dos treinadores do campeonato e superiorizou-se a Rúben Fernandes (Gil Vicente) e a Gonçalo Inácio (Sporting) na corrida ao prémio mensal atribuído pela Liga.No período em questão, o FC Porto venceu os quatro jogos realizados na Liga Bwin, com Mbemba totalista em todos eles. Os dragões venceram no Estoril (3-2), no Jamor (4-1) e no Estádio do Dragão diante do Famalicão (3-1) e Marítimo (2-1).