Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mbemba encerra ciclo: SAD do FC Porto assume saída do defesa a custo zero Central não renova contrato mas vai manter-se firme no plantel até ao final da época. Situação é distinta de Corona





• Foto: José Gageiro / Movephoto