Mbemba está em França para assinar com o Marselha

Chancel Mbemba, central que terminou contrato com o FC Porto no final do passado mês, vai jogar no Marselha.Segundo o jorbal fracês 'L'Équipe', o internacional congolês vai assinar contrato até 2025.Segundoapurou, o defesa já estará na cidade para realizar os testes médicos e assinar, o que deve de acontecer nas próximas horas.