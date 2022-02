Mbemba estreou-se a marcar na vitória do FC Porto em Arouca: «O que mais poderia pedir?»

Chancel Mbemba apontou o golo da tranquilidade na vitória (2-0) do FC Porto sobre o Arouca. "Mais uma vitória e meu primeiro golo da temporada. O que mais poderia pedir? Obrigado a todos os meus companheiros de equipa. Avançamos juntos", escreveu o defesa-central congolês na rede social Instagram.O golo de Mbemba foi o 77.º golo do FC Porto nos 33 jogos já disputados na presente temporada. A lista de marcadores portistas subiu, agora, para 16 e continua a ser liderada por Luis Díaz, com 16, seguido por Evanilson e Taremi, que levam 13 cada um.No que toca a defesas do plantel azul e branco, só quatro faturaram e nenhum deles marcou mais do que um golo. Além de Mbemba, também Zaidu, Wendell e Marcano deixaram os seus nomes na lista de goleadores.