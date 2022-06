Mbemba na mira do Trabzonspor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro de Mbemba continua a ser um mistério e, para lá da recente reaproximação ao FC Porto, conforme Record deu conta na edição de ontem, o congolês foi também apontado ao Trabzonspor. De acordo com a imprensa turca, o campeão daquele país procura um central experiente no mercado e o ainda jogador dos dragões agrada. Na Turquia, as altas exigências salariais de Mbemba seriam mais facilmente atendidas.