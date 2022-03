Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mbemba não perde um minuto: central é pilar indispensável no eixo da defesa do FC Porto Sem descansar desde meados de dezembro, congolês já é o jogador mais utilizado do plantel





• Foto: José Gageiro / Movephoto