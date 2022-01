Mbemba terá sido oferecido ao AC Milan

A menos de meio ano de terminar contrato com o FC Porto e já livre para se comprometer com outro clube, Mbemba terá sido oferecido nos últimos dias ao AC Milan, de acordo com algumas informações de jornalistas italianos no Twitter. Com a renovação com os dragões praticamente descartada, é normal que os agentes do jogador estejam já em campo para assegurar o melhor futuro possível, até porque, face à sua qualidade e o facto de estar livre para assinar, entre na lista de vários clubes de primeiro plano.