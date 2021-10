Mbemba tranquiliza adeptos: «A ferida não é profunda»

Chancel Mbemba deixou esta manhã uma mensagem nas redes sociais, onde tranquilizou os adeptos e seguidores, depois da lesão que sofreu na partida de ontem, no duelo do Congo frente a Madagáscar.





View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por @chancel22

"Olá a todos, como viram ontem saí com uma lesão. Fui suturado de imediato, a ferida não é profunda. Voltarei mais forte, com a ajuda de Deus. Obrigado a todos pelas mensagens. Estamos juntos e não vamos desistir", escreveu o defesa congolês, de 27 anos.Mbemba sofreu uma dura entrada por parte de um adversário e esteve apenas 13 minutos em campo, tendo saído em nítidas dificuldades. Os primeiros os relatos que chegaram do local indiciavam uma lesão grave.Seja como for, o jogador será reavaliado assim que regressar ao Dragão.