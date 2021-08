Mehdi Taremi deixa mensagem aos adeptos portistas: «Ansioso por encontrar-vos»

Ao fim de um ano no FC Porto, Mehdi Taremi ainda não sabe o que é jogar com público nas bancadas do Estádio do Dragão a puxar por ele. Mas isso vai mudar este domingo.





A pandemia fez com que o último ano fosse difícil para todos.

Amanhã poderei ter a experiência de jogar pela primeira vez com os adeptos do FC Porto na bancada.

Estou ansioso por vos encontrar e sentir o vosso apoio. ?? — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) August 7, 2021

"A pandemia fez com que o último ano fosse difícil para todos. Amanhã poderei ter a experiência de jogar pela primeira vez com os adeptos do FC Porto na bancada. Estou ansioso por vos encontrar e sentir o vosso apoio", admitiu Taremi, na rede social Twitter, numa mensagem dirigida aos adeptos portistas.Ao fim da tarde deste sábado, os dragões já tinham vendido cerca de 12 mil bilhetes para a receção ao Belenenses SAD. Desde que o iraniano chegou ao FC Porto, o palco dos azuis e brancos só recebeu público na pretérita edição da Champions, frente ao Olympiacos, mas de forma ainda mais limitada, com apenas 2.450 entradas. Curiosamente, nessa vitória (2-0), Taremi nem saiu do banco. Agora até será titular.