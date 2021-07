Mehdi Taremi integrou os trabalhos de pré-temporada do FC Porto

Mehdi Taremi está de volta ao Olival, tendo integrado esta terça-feira os trabalhos de pré-época do FC Porto.





O avançado iraniano foi autorizado a apresentar-se mais tarde do que os restantes colegas por ter estado ao serviço da sua seleção. Agora, está pronto a lutar pelo lugar no onze que conquistou ainda na temporada passada, a de estreia no FC Porto e a segunda na Europa.Em 2020/21, com a camisola do FC Porto, Taremi participou em 48 jogos e apontou 23 golos, um deles, ao Chelsea, foi eleito o melhor da pretérita edição da Liga dos Campeões.Quem já deu as boas-vindas a Taremi nas redes sociais foi o também avançado, mas espanhol, Toni Martínez.