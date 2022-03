Mehdi Taremi regressa ao Porto nas próximas horas

Mehdi Taremi viajou ontem para o Irão, conformedeu conta esta segunda-feira, mas já procura voo de regresso a Portugal, o que, segundo nos foi possível apurar, deve acontecer nas próximas horas.A imprensa iraniana adianta que o diretor de comunicação daquela seleção informou hoje que, devido à Covid-19 e após ter sido avaliado pela equipa médica, o avançado do FC Porto não está preparado para defrontar o Líbano, no duelo de amanhã, referente à derradeira jornada do Grupo A do apuramento asiático para o Mundial'2022. Recorde-se que o Irão já carimbou o passaporte para o certame do final deste ano, no Qatar.Taremi aproveitou ainda a deslocação para falar com o selecionador Dragan Skocic. O avançado, de qualquer forma, não chegará a tempo de integrar o treino desta tarde do FC Porto.Recorde-se que o avançado dos dragões testou positivo à Covid-19 no domingo da semana passada, no dia do dérbi com o Boavista, tendo recebido esse resultado quando estava no balneário do Bessa. Foi prontamento colocado em isolamento domiciliário e, por esse motivo, falhou o jogo com a Coreia do Sul.