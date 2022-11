Várias publicações mexicanas garantem que o FC Porto já tem acordo com o Pachuca para a transferências do médio de 26 anos, Luis Chávez.Internacional mexicano, o jogador está bem colocado para ser chamado ao Mundial do Qatar e, de acordo com as mesmas fontes, será logo após esse certame que rumará aos dragões.Luis Chávez é um médio defensivo, avaliado pelo pelo 'Transfermarkt' em 6,5 milhões de euros, mas no México há quem garanta que o FC Porto vai pagar apenas 5 milhões de euros pelo jogador.