Miguel Layún e o Benfica-FC Porto: «Mais uma vitória, mais um clássico, mais um campeonato»

O FC Porto está a poucas horas de disputar a conquista do título de campeão nacional no Estádio da Luz, sendo várias as mensagens de apoio que se têm multiplicado nas redes sociais. Assim, depois de André Villas-Boas, agora foi a vez de Miguel Layún, ex-jogador dos dragões, mostrar que continua atento ao clube."Vamos caralh*! Mais uma vitória, mais um clássico, mais um campeonato. Força, Porto!!", podia ler-se no Twitter do mexicano. Nos comentários foram vários os adeptos dos azuis e brancos que manifestaram o seu carinho pelo agora jogador do América.Layún esteve duas épocas e meia no Dragão, apontou 11 golos em 80 jogos e conquistou um campeonato.