Miguel Nogueira apita o FC Porto-Mafra da Allianz Cup

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta tarde, a equipa de arbitragem para o único jogo da Allianz Cup a realizar-se na próxima sexta-feira, entre FC Porto e Mafra. Miguel Nogueira, juiz internacional filiado na AF Lisboa, vai dirigir o encontro do Dragão, ele que há poucos dias arbitrou o Estrela da Amadora-Benfica, em Leiria.Rui Cidade e Nuno Pires serão os árbitros assistentes, Bruno Vieira o 4.º árbitro, ao passo que ao serviço do VAR estarão Rui Oliveira e André Costa. Esta temporada, Miguel Nogueira já tinha arbitrado o encontro da Taça de Portugal entre o Anadia e o FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 6-0.Amanhã, recorde-se, há um Tondela-Torreense, que será dirigido por Flávio Lima (AF Lisboa), com Ricardo Baixinho no VAR.