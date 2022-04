Milan tem Taremi debaixo de olho

Dada a indefinição em torno de Zlatan Ibrahimovic para a próxima época, o Milan está atento ao mercado com o intuito de reforçar o seu ataque, e Mehdi Taremi é um dos jogadores que está debaixo de olho do líder do campeonato italiano.De acordo com o 'Calciomercato', o iraniano do FC Porto está numa lista restrita de dois nomes que o clube rossoneri tem referenciados, juntamente com o belga Divock Origi, do Liverpool, sendo que este deve estar de saída da equipa de Jürgen Klopp.No que toca a Taremi, a notícia revela que o seu passe está avaliado em 20 milhões de euros, valor considerado elevado pelo Milan, mas o dossiê não está fechado. Aos 29 anos, o iraniano tem contrato com o FC Porto até 2024 e esta temporada soma 18 golos, repartindo com Evanilson a liderança dos melhores marcadores dos dragões.