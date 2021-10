Milan tira notas no Dragão

Tendo em vista o duplo confronto com o FC Porto, dia 19 de outubro no Dragão e dia 3 de novembro em Itália, ambos para a Liga dos Campeões, o Milan enviou um olheiro à casa portista para tirar notas sobre o vice-campeão português. De Itália também assistiram, ao vivo ao jogo de ontem, emissários do Inter Milão, Atalanta e Sassuolo. Lyon, Rennes e Montpellier (França), Watford, Man. United, Sheffield United, Newcastle e Southampton (Inglaterra), Betis, Sp. Gijón e Celta de Vigo (Espanha), Friburgo (Alemanha), bem como os lusos E. Amadora, Tondela e Sp. Braga também se fizeram representar.